Lutto a Poggio Sannita: «Ciao nonno Vincenzo, sei stato un grande uomo»

Si è spento a 96 anni, compiuti il 3 agosto scorso, Vincenzo Palomba di Poggio Sannita. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile nella famiglia, in particolare per i suoi amati nipoti. Per lui giunge in redazione questo messaggio di affetto: «Ciao nonno Vincenzo, sei stato un grande uomo e un bravo papà, un nonno eccellente per i tuoi nipoti Vincenzo e Nicola. Riposa in pace e veglia su di noi in particolare sui tuoi pro nipoti Marco ed Alessandro».

