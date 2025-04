Maltempo: fenomeni in attenuazione, ma ancora vento forte. Da sabato tempo anticiclonico

SITUAZIONE: una vasta saccatura, distesa dal Vicino Atlantico al Mediterraneo occidentale, tende lentamente ad attraversare l’Italia, innescando un intenso flusso meridionale che attraversa il Mediterraneo centrale e porta oggi una fase di tempo spiccatamente perturbato sul nostro Paese. Oggi il maltempo insisterà, con fenomeni molto intensi soprattutto tra Piemonte e Valle d’Aosta nella prima parte della giornata, per poi spostarsi sui settori montuosi del Triveneto. Domani, l’instabilità, ancora presente sulle regioni peninsulari, sarà in graduale attenuazione, sino ad esaurimento dei fenomeni in serata. Sabato tempo anticiclonico, ma nuove deboli piogge potranno interessare il Nord-Ovest. La ventilazione, oggi forte dai quadranti meridionali, tenderà a ruotare dai quadranti occidentali a partire dalla Sardegna, per poi attenuarsi. Le temperature subiranno una generale sensibile diminuzione, specie al Centro-Sud.

Giovedì 17 aprile 2025

Precipitazioni: nelle zone appenniniche, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile diminuzione, marcata sui settori interni.

Venti: forti meridionali su settori costieri.

Mari: da molto mossi ad agitati, con moto ondoso in graduale attenuazione dalla sera.

Venerdì 18 aprile 2025

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione.

Venti: forti occidentali localmente sul settore appeninico.

Mari: nessun fenomeno significativo.