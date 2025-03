Maltempo finito: da domani generale miglioramento delle condizioni meteorologiche

SITUAZIONE: lo scenario euro-atlantico è caratterizzato da un’area anticiclonica centrata sul Mare del Nord, in contrapposizione ad un’ampia saccatura disposta sull’Europa orientale. In tale contesto, nuvolosità irregolare interesserà, oggi, le regioni di Nord-Ovest e quelle meridionali con deboli precipitazioni, specie tra Calabria e Sicilia; sul resto del Territorio assisteremo ad un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche, in ulteriore consolidamento nei prossimi giorni. La ventilazione nord-orientale sarà sostenuta su tutto il Paese, in attenuazione domani e rotazione dai quadranti meridionali giovedì. Le temperature subiranno una generale flessione, localmente marcata, fino a domani mattina, per poi aumentare nei valori massimi nei prossimi due giorni.

Martedì 18 marzo 2025

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale e sensibile calo nei valori massimi sul versante Adriatico e nelle minime serali.

Venti: forti orientali o settentrionale con rinforzi di burrasca in attenuazione.

Mari: molto mossi.

Mercoledì 19 marzo 2025

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile aumento le massime.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.