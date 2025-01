Maltempo: nevicate in corso nel comprensorio interno dell’Alto Molise e Vastese

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 25003 PROT. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0001098-12/01/2025 recante, estensione e seguito dell’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n° 25001 – DPC_Generale-P-STELEX-0000972-10/01/2025 e n. 25002 PROT. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0001053-11/01/2025, recante:

“DAL PRIMO MATTINO DI LUNEDÌ 13 GENNAIO 2025, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO:

Omissis […]

– IL PERSISTERE DI NEVICATE, A QUOTE SUPERIORI AI 200-500 M, SU ABRUZZO, MOLISE E A QUOTE SUPERIORI A 500-800 M SU BASILICATA E CALABRIA, CON APPORTI AL SUOLO MODERATI, FINO A LOCALMENTE ABBONDANTI ALLE QUOTE SUPERIORI;

– IL PERSISTERE DI VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, SU EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA, IN ESTENSIONE SU FRIULI-VENEZIA GIULIA E VENETO, SPECIE SUI SETTORI COSTIERI E SULLA LIGURIA. MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

SITUAZIONE: un’area di alta pressione dalle Azzorre si distende verso il Mar Baltico, mentre da una profonda saccatura, posizionata sull’Europa orientale, va isolandosi un minimo sul Mediterraneo centrale. In tale contesto, l’intensa circolazione ciclonica centrata sul Meridione porta diffuso maltempo sulle regioni meridionali e marginalmente su quelle centrali, in particolare su quelle del versante Adriatico, con piogge sparse e nevicate fino a quote collinari. La ventilazione, si manterrà forte dai quadranti settentrionali, con intensità anche di burrasca o burrasca forte. Le temperature, in generale aumento sui settori alpini, dopo una prima diminuzione da mercoledì anche sul resto del Paese si presenteranno poi in ripresa, con aumento localmente sensibile sulle regioni centrali.

Lunedì 13 gennaio 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: oltre i 200-500 m, con apporti al suolo da deboli a localmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza variazioni significative.

Venti: da forti a burrasca da Nord-Nord-Est, con raffiche di burrasca forte.

Mari: da molto mossi ad agitati.

Martedì 14 gennaio 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: oltre i 200-500 m, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza variazioni significative.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, in attenuazione dal pomeriggio/sera ad iniziare dai settori settentrionali.

Mari: da molto mossi ad agitati, in graduale attenuazione dalla sera.