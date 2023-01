Maltempo: raffiche di vento oltre 100km/h, cede la copertura del campo da calcetto

Le forti raffiche di vento spirate la notte scorsa hanno danneggiato la copertura dell’impianto di calcio a cinque in località Tiro a Segno. Come testimoniano le foto de l’Eco, parte del telo in pvc è stato divelto. Altri danni si registrano alla porta di ingresso che non ha retto alle folate che in alcuni casi hanno superato i cento chilometri orari.

Ma l’ondata di maltempo è proseguita nell’arco dell’intera giornata di ieri in tutto l’alto Molise dove la pioggia è caduta in maniera copiosa. In allerta gli uomini del Vigili del fuoco del distaccamento di via degli Emigranti pronti ad eventuali interventi. Al momento la situazione è sotto controllo anche se le previsioni meteo prevedono peggioramenti con precipitazioni nevose al di sopra dei 700 metri di altitudine.