Mamma Elvira e papà Ettore annunciano l’arrivo della piccola Elisabeth, tanti auguri!

«Annunciamo, con il cuore pieno di gioia, la nascita della nostra piccola Elisabeth, venuta alla luce il 16 aprile, presso l’Ospedale San Pio da Pietrelcina, di Vasto, e ringraziamo i Medici, le Ostetriche e il Personale infermieristico del nosocomio, per l’impegno profuso, l’assistenza, la professionalità e l’umanità dimostrate. Esprimiamo profonda gratitudine e immensa stima, in particolare alla dottoressa Annalidia Sammartino, la cui alta professionalità è motivo di orgoglio per la comunità alto-molisana, che ci ha seguito per tutto il periodo della gravidanza e assistito, con premura e competenza, durante il parto».

Il lieto annuncio arriva da papà Ettore Fiorito e dalla mamma Elvira La Rocca. Carissimi auguri a tutta la famiglia dalla redazione dell’Eco.