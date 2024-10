Manovre salvavita e defibrillatore, rilasciati dieci nuovi brevetti dagli istruttori della “Salvamento Academy”

BLSD è l’acronimo di Basic Life Support Defibrillation, ovvero le manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore. Si tratta di manovre pratiche da attuare tempestivamente in caso di arresto cardiaco improvviso, ma è assolutamente importante che siano bene eseguite, per scongiurare danni peggiori. La corretta esecuzione delle stesse, infatti, è l’unica cosa in grado di salvare la vita alle persone in attesa dell’arrivo del personale sanitario specializzato.

Nei giorni scorsi ad Agnone sono stati rilasciati dieci nuovi brevetti, ad altrettante persone, per l’utilizzo del defibrillatore e per poter praticare efficacemente le manovre di rianimazione cardio polmonare, sia sugli adulti che sui bambini. Le lezioni, propedeutiche al rilascio del brevetto, sono state tenute dall’istruttore esperto Americo Bucci, per la “Salvamento Academy”, affiancato da Giovanni Cerio e Marco Rossi. Oltre ai dieci nuovi brevetti sono stati rinnovati quelli di altri sedici operatori già precedentemente formati, nell’ottica di allargare sempre di più la popolazione in grado di utilizzare efficacemente le tecniche e le apparecchiature salvavita. «Nelle prossime settimane, a novembre, ci saranno altri corsi. – annuncia l’istruttore Americo Bucci – Il brevetto ha validità nazionale ed europea e molti, anche qui ad Agnone, decidono di farlo semplicemente per imparare le tecniche di primo soccorso, per una cultura personale, sperando di non dover mai essere costretti ad utilizzarle. In questo modo diffondiamo capillarmente la cultura della sicurezza sul territorio».