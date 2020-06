Manuel e quella carozzina che Asrem e classe politica gli hanno negato

Manuel, 12 anni. Quasi 13. Ieri ha protestato davanti alla sede del Consiglio regionale seduto su una sedia a rotelle. La sua è la storia della sanità che talvolta (o forse troppo spesso) non funziona, della sanità nemica del cittadino.

Manuel è arrivato a Campobasso da Poggio Sannita perché non riceve l’assistenza di cui avrebbe necessità. «Non ho – ha detto mostrando un visino angelico e sincero – la sanità che mi serve».

Nicola, il suo papà ha raccontato di battaglie, perfino denunce, per ottenere la fisioterapia.

Manuel, 12 anni di Poggio Sannita ieri a Campobasso con il papà e la sorella



Il piccolo aspetta da tre anni una carrozzina elettrica che gli consentirebbe di muoversi in paese. Promesse, disguidi, addirittura una gara per l’acquisto. «Spera da troppo tempo, questa è la terza estate. Per non deluderlo ulteriormente l’abbiamo comprata noi».

Ventimila euro, tanto è costata. Due mesi di stipendio di un consigliere regionale. Una vita di sacrifici potrebbe invece non bastare per metterli da parte a chi alla tragedia di un figlio malato deve aggiungere la lotta contro uno Stato malvagio.

Non so al cospetto di Manuel e del suo papà cosa ha provato chi siede nell’aula di Palazzo D’Aimmo e, soprattutto, se ha realizzato che il punto di non ritorno è abbondantemente superato. Io, non lo nego, mi sono sentito piccolo piccolo.

Scusa Manuel, scusaci. Tutto questo non lo meriti.

Luca Colella, direttore responsabile di PrimopianoMolise