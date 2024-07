Manutenzione agli impianti, interruzione dell’energia elettrica in alcune zone di Agnone

Avviso di interruzione di Energia Elettrica, mercoledì 31 luglio 2024 dalle 9.00 alle 15.00 in alcune zone del Comune di Agnone. Enel Distribuzione comunica che l’energia elettrica verrà interrotta il giorno mercoledì 31 luglio 2024 dalle ore 9 alle ore 15 in alcune zone del territorio comunale per effettuare lavori sugli impianti. Le vie interessate sono: corso Vittorio Emanuele, via Fanti, p.zza Cremonese, l.go Sabelli, salita Buonarroti, vico A. da Procida, via De Gasperi, Via XI Febbraio.

