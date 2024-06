Manutenzione del territorio, Comune di Agnone attiva quattro borse lavoro. Ecco chi può partecipare

Il Comune di Agnone ha annunciato l’attivazione di un nuovo progetto dedicato alla manutenzione del territorio, offrendo quattro borse lavoro per i residenti locali. Questa iniziativa mira a migliorare il patrimonio comunale, il verde pubblico, e la pulizia delle strade, attraverso un’opportunità formativa e lavorativa rivolta alle fasce deboli della popolazione.

Dettagli del Progetto

Il progetto, denominato “Manutenzione del Territorio”, prevede attività come la manutenzione del patrimonio comunale, lo sfalcio dell’erba, e la pulizia delle strade comunali. Ogni borsa lavoro, della durata di tre mesi, garantisce un compenso lordo mensile di 800 euro per un impegno di 20 ore settimanali, distribuite su cinque giorni lavorativi.

Requisiti per Partecipare

Per partecipare alla selezione, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’UE o, per i cittadini extracomunitari, possesso di regolare permesso di soggiorno.

Residenza nel Comune di Agnone da almeno tre anni.

Età compresa tra i 18 e i 60 anni.

Condizioni economiche con un ISEE non superiore a 10.000 euro.

Abilità nell’utilizzo degli attrezzi per la manutenzione del territorio.

Sana e robusta costituzione fisica, verificata da un medico competente.

Presentazione delle Domande

Gli interessati devono presentare la domanda utilizzando l’apposito modulo (Allegato A), disponibile sul sito del Comune di Agnone e presso gli uffici comunali. Le domande devono essere consegnate a mano, inviate per raccomandata o via email entro le ore 12 del 21 giugno 2024. È essenziale includere una fotocopia di un documento d’identità valido. Le domande incomplete o pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione.

Selezione e Formazione della Graduatoria

La selezione sarà basata su una graduatoria che terrà conto del punteggio reddituale ISEE, delle categorie preferenziali, della situazione familiare, e di una prova attitudinale per verificare l’abilità nell’utilizzo in sicurezza delle attrezzature necessarie. La domanda di partecipazione è riservata a un solo componente per nucleo familiare.

Condizioni e Compensi

Le borse lavoro non costituiscono un rapporto di lavoro, ma sono uno strumento formativo per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro. I borsisti saranno coperti da assicurazione INAIL e da una polizza per responsabilità civile. Il compenso è soggetto alle imposte sul reddito delle persone fisiche, con il Comune che si fa carico dell’aliquota IRAP. Sono previste assenze per malattia con certificazione medica.

Informazioni e Contatti

Per ulteriori dettagli, i candidati possono contattare gli uffici comunali di Agnone. L’amministrazione si riserva il diritto di verificare le dichiarazioni presentate dai candidati, con conseguenti sanzioni in caso di dichiarazioni non veritiere.

Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per i residenti di Agnone di contribuire al miglioramento del proprio comune, acquisendo al contempo esperienza lavorativa e competenze utili per il futuro.