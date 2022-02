Marijuana e hashish in auto, tentano la fuga: un arresto e una denuncia

Nell’ambito del territorio della provincia di L’Aquila i carabinieri hanno intensificato i controlli per contrastare il fenomeno del traffico degli stupefacenti. Lo scorso fine settimana i militari della stazione di Pratola Peligna, dopo un breve inseguimento, hanno arrestato un 22enne, mentre un 19enne è stato denunciato in stato di libertà. Entrambi erano in possesso di oltre 80 grammi complessivi tra marijuana e hashish, già suddivisi in dosi pronte allo smercio.

