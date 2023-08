Mario Petrecca nominato Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

«Il viaggio della vita porta sempre nuove sfide e grandi opportunità. Basta lavorare con impegno, serietà, crederci sempre e avere l’intelligenza di circondarsi di persone con le quali coltivare un rapporto sincero, di reciprocità e di forte valore emotivo. Con grande soddisfazione, orgoglio e felicità, comunico che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mi ha conferito l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana».

Così Mario Petrecca, consigliere comunale di maggioranza, capo della Protezione civile, annuncia il conferimento di una nuova onorificenza. Nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2014 e Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2019, ora lo stesso è stato insignito del titolo di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana, a far data dal 2 giugno scorso.

Il neo commendatore Petrecca è stato avvisato dalla Prefettura di Isernia, con una missiva siglata dalla Prefetto Tancredi. La cerimonia di consegna della onorificenza di Commendatore è prevista per il prossimo dicembre presso la sede della Prefettura pentra.

I requisiti per poter essere insigniti di una onorificenza sono di aver acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. E sicuramente Petrecca, a capo della Protezione civile di Agnone da decenni, si è distinto per il suo impegno sociale e umanitario, sempre accanto alla popolazione nel momento del bisogno.