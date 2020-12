Medicinali e ricette nella parafarmacia, sanzioni del Nas

Il Carabinieri del NAS di Pescara ha dato esecuzione ad un intervento presso una parafarmacia, gestita dai titolari come una farmacia sebbene in assenza di autorizzazione. Nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto, e sequestrato, 13 ricette elettroniche, una prescrizione medica e numerosi medicinali dispensabili esclusivamente dalle farmacie. Si precisa che, secondo la normativa in vigore, le parafarmacie non possono vendere quei farmaci che sono soggetti a prescrizione medica.

foto di repertorio