Mercatini solidali e accensione dell’albero di Natale, Capracotta si prepara all’8 dicembre

Capracotta si prepara all’accensione del presepe e dell’albero di Natale in programma per il giorno 8 dicembre. L’iniziativa, promossa dal Comune e dalla Pro Loco, avrà luogo in piazza “Falconi” dalle ore 18,30 e sarà preceduta dall’apertura del mercatino artigianale di beneficenza.



