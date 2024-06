Messaggio speciale per la maestra Pasqualina dalla comunità scolastica di Montazzoli

RICEVIAMO e volentieri pubblichiamo un messaggio speciale per la maestra Pasqualina di Montazzoli.

Cara maestra Pasqualina, il momento di salutarti è giunto per noi in modo quasi inatteso, prima di quanto pensassimo, perché tu sei parte integrante della Scuola Primaria di Montazzoli da tanti anni, e per noi non è facile immaginare la nostra scuola senza di te.

Ti si è presentata l’occasione per rientrare nella scuola del tuo paese e siamo certi che ti stanno aspettando tutti a braccia aperte. I tuoi alunni di questo anno scolastico ormai concluso, e i tanti alunni, che hai aiutato a crescere nei tanti anni trascorsi da noi, stimolando la loro curiosità e infondendo in ciascuno l’amore per la scuola, tutti ti ricorderanno e ti vorranno sempre bene.

Un grazie di vero cuore ti giunga dai genitori e dai familiari degli alunni, che ti saranno sempre grati per tutto quello che hai fatto per i ragazzini di Montazzoli con amore e dedizione.

Un grazie particolare anche da parte del Sindaco e dell’amministrazione comunale con i quali hai sempre mostrato grande spirito collaborativo e un dialogo franco, aperto, disponibile, fattivo. Con tanta stima e profondo affetto, tutti noi ti facciamo gli auguri per il proseguo della tua carriera scolastica. Ti salutiamo con un grande in bocca al lupo per tutto il bello che la vita ha in serbo per te!