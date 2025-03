Meteo: nevicate fino ai 500-700 metri dalla tarda serata di oggi

SITUAZIONE: lo scenario euro-atlantico è caratterizzato da un’area anticiclonica centrata sulle Isole britanniche, in contrapposizione ad un’ampia saccatura disposta dalla Finlandia all’area balcanica; contestualmente un minimo in quota staziona tra la Penisola iberica e la Francia. In tale contesto, nuvolosità irregolare interesserà, oggi, le regioni di Nord-Est e quelle centro-meridionali con associate deboli precipitazioni, nevose in serata sui rilievi dell’Abruzzo. Domani, qualche isolato fenomeno si presenterà ancora tra Calabria e Sicilia, mentre sul resto del Territorio assisteremo ad un generale miglioramento delle condizioni, in ulteriore consolidamento mercoledì. La ventilazione tenderà a disporsi da nord-est e a rinforzare su tutto il Paese, fino a burrasca domani. Le temperature subiranno una generale flessione, localmente marcata, per aumentare mercoledì.

Lunedì 17 marzo 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio sui settori occidentali, con quantitativi cumulati deboli; sparse dalla serata, anche a carattere di rovescio, a partire dai versanti orientali, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: dalla serata al di sopra degli 800-1000 m in abbassamento fino ai 500-700 m dalla tarda serata, con apporti al suolo deboli, fino a localmente moderati sui versanti orientali.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Martedì 18 marzo 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse nelle prime ore sui versanti orientali in rapido esaurimento nel corso della notte, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: nelle prime ore, al di sopra dei 500-700 in rapido esaurimento nel corso della notte, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale e sensibile calo nei valori massimi e nelle minime serali.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: molto mossi.