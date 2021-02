Mezzo bloccato sulla Trignina, traffico paralizzato su tutta l’arteria

Un automezzo in panne viene segnalato in questo momento sulla fondovalle Trigno all’altezza dello svincolo per Sessano del Molise. Un furgone è rimasto bloccato in mezzo alla carreggiata, probabilmente in seguito ad un guasto meccanico. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco e un equipaggio della Polizia stradale. Il traffico risulta bloccato, con lunghe code di veicoli nei tratti verso Isernia e verso l’Adriatico.

Oltre alle operazioni di sgombero del mezzo in panne, anche la neve sta rendendo disagevole il transito sull’importante arteria di collegamento. Mezzi pesanti incontrano difficoltà, nonostante il passaggio continuo dei mezzi spazzaneve.

Le autorità raccomandano di mettersi in viaggio solo in caso di effettiva necessità.