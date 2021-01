Mezzo pesante di traverso sulla deviazione di Pescolanciano, traffico bloccato sulla Trignina

Un mezzo pesante di traverso sulla rampa di immissione sulla fondovalle Trigno, all’altezza della deviazione di Pescolanciano. Il mezzo, probabilmente a causa della neve, si è bloccato mettendosi di traverso sulla carreggiata. Traffico paralizzato, intorno alle ore 19, in entrambi i sensi di marcia, dunque, atteso che in quel tratto della Trignina l’uscita è obbligatoria. Sul posto si è diretta una squadra di Vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia, ma non è riuscita a raggiungere il teatro della vicenda a causa della lunga fila di autoveicoli che si era creata sulla fondovalle e all’interno della galleria nelle vicinanze. Sul posto ha operato il personale dell’Anas e una pattuglia dei Carabinieri, unitamente ad un equipaggio della Polizia stradale. Il blocco è stato risolto solo intorno alle ore 21 e il traffico ha ripreso lentamente a defluire.

