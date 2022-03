A causa di un mezzo pesante ribaltato, è provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 85 Var “Variante di Venafro”, al km 3,500, a Venafro in provincia di Isernia. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Correlati