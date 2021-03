Moduli per le vaccinazioni in Molise: Vigili del fuoco e Polizia assicurano il trasporto

E’ massimo lo sforzo che in queste settimane tutti gli enti e i corpi dello Stato stanno compiendo a supporto della campagna di vaccinazione per il COVID-19 e che vede in prima linea anche la Polizia di Stato.

Da diverse settimane ormai, quasi quotidianamente, la Polizia Stradale è impegnata nello scortare i vaccini che vengono distribuiti nella provincia di Isernia. Nel pomeriggio di giovedì, pattuglie delle Sezioni di Isernia e Campobasso hanno scortato un modulo abitativo trasportato da un autoarticolato dei Vigili del Fuoco, partito da Sesto Campano e diretto all’ospedale “San Timoteo” di Termoli, dove sarà utilizzato a supporto delle operazioni di vaccinazione.

Le operazioni, richieste dalla Protezione Civile Regionale, e sotto il coordinamento delle Prefetture dei due capoluoghi, si sono svolte in piena sicurezza per gli utenti della strada, e con la collaborazione dell’ANAS.