Molise, una guida ai luoghi più inaspettati e segreti

L’azienda più antica d’Italia, un Cristo che esibisce i genitali, l’unica sorgente al mondo sotto un altar maggiore, una torre che ne nasconde un’altra al suo interno, una montagna dalla cui vetta si può vedere sia il mar Tirreno che l’Adriatico, le uniche vestigia puniche nell’Italia continentale, il vicolo più stretto d’Europa: sono solo alcuni dei luoghi più sorprendenti illustrati dalla guida “Molise insolito e segreto” di Lucio Sandon, edita da Jonglez, casa editrice internazionale che da anni pubblica guide ai luoghi più inaspettati, spesso sconosciuti anche agli stessi abitanti.

Un invito per residenti e viaggiatori ad abbandonare i percorsi più battuti per riscoprire la vera anima del territorio.

Grazie a “Molise insolito e segreto” sarà possibile imbattersi in sedili ergonomici del V secolo avanti Cristo, una crocifissione a forma di Y che richiama una lettera dell’alfabeto runico, la corsa dei cavalli devoti alla Madonna, il più grande rito del fuoco al mondo, un antico ponte sommerso che compare solo per pochi giorni all’anno, un museo dedicato al Bufù, uno strumento musicale originalissimo e sconosciuto, od ancora un borgo medievale costruito sui palchi di un antico teatro, il castello imprendibile che ispirò Escher o una chiesa in una grotta usata in passato come tribunale, fortezza, camera di tortura e lazzaretto. E in quanti sanno che si trova in Molise il più antico resto umano del continente europeo, risalente a circa 750.000 anni fa?



Grazie a questa guida, completa di mappe, testi descrittivi e modalità di contatto per ciascun luogo, si potrà esplorare un territorio incredibile, incontaminato e prezioso.

“Molise insolito e segreto” compie anche un viaggio alla scoperta dei più antichi riti e tradizioni molisani, spesso sconosciuti ai più, tra i quali il “Diavolo” di Tufara, il “Ballo dell’Orso” di Jelsi, lo spettacolare rito della Faglia con una enorme fiaccola lunga dieci metri ad Oratino, l’uomo Cervo del borgo di Castelnuovo.



Alcuni luoghi – nella guida ne sono descritti complessivamente 150 – sono arricchiti da testi tematici, che consentono di farsi un’idea della cultura locale in tutta la sua complessità.

Jonglez – www.edizionijonglez.com – è una casa editrice che distribuisce in 40 Paesi nel mondo, in 8 lingue. Lucio Sandon ha pubblicato tre romanzi e vinto numerosi Premi e concorsi letterari.