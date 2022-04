Mortale sulla fondovalle Sangro, vittima un molisano residente a Sant’Angelo del Pesco

E’ un uomo di 35 anni residente a Sant’Angelo del Pesco la vittima dell’incidente stradale verificatosi poco fa nei pressi dello svincolo per la fondovalle Sangro. Due le auto coinvolte, una Mercedes e una Y10 a bordo della quale viaggiava l’uomo di trentacinque anni residente a Sant’Angelo del Pesco che ha perso la vita in seguito all’impatto. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone e i colleghi di Castel di Sangro, unitamente ad una pattuglia dei Carabinieri dipendente dalla compagnia di Agnone. L’esatta dinamica del sinistro è ancora in via di definizione da parte del personale operante, tuttavia in base alle prime ricostruzioni, tutte da verificare, pare che la Y10 abbia sbandato e invaso la corsia opposta sulla quale sopraggiungeva, in quel momento, la più pesante Mercedes. Dopo l’impatto frontale l’uomo a bordo della Y10 sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo impattando violentemente sull’asfalto. L’uomo deceduto, D.D.C., le sue iniziali, classe 1988, dalle prime indiscrezioni circolate risulta celibe, viveva con i genitori nella abitazione di famiglia.

