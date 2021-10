Moto in centro senza fari, né targa, né assicurazione: scatta il sequestro del mezzo

Un adolescente, la sera di venerdì, è stato sorpreso da una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Bojano mentre giungeva, a velocità sostenuta, a bordo di una moto da cross, dalla quale è immediatamente sceso alla vista dei militari, poggiandola al muro perimetrale della cattedrale. Il controllo ha permesso di accertare che il ciclomotore – poi sequestrato – non poteva circolare su strada, era sprovvisto di targa e di assicurazione. La cosa che più ha destato preoccupazione è che il ragazzo non era arrivato dal centro cittadino, ma aveva percorso diversi chilometri e chissà al rientro, dopo la serata con gli amici, senza fari (il ciclomotore ne è sprovvisto per caratteristiche tecniche) come avrebbe fatto ritorno a casa.

