Movida e sicurezza: la Polizia controlla nove locali ed eleva due sanzioni per musica ad alto volume

Nella decorsa notte, su disposizione del Questore, è stato organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico di Isernia finalizzato da un lato alla prevenzione dei reati connessi alla animazione notturna (“movida”), dall’altro al controllo sulla regolarità dei locali presenti nel centro storico di Isernia.

Il controllo è stato effettuato dal personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura unitamente al personale della Polizia Stradale, per le verifiche riguardanti la guida in stato di ebbrezza, dall’Arpa, per i controlli riguardanti i livelli di disturbo acustico provocati dalle emissioni sonore, e dall’ASReM oltre che per verificare il decoro e l’igiene degli esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande.



Nella circostanza sono stati controllati n. 9 locali pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande e alla diffusione di musica. Alcuni di questi sono stati sanzionati per mancanza dei requisiti strutturali nella conservazione dei cibi. Ulteriori sanzioni relative ai reati concernenti la Pubblica Sicurezza sono state elevate nei confronti di 2 locali che diffondevano musica ad alto volume cagionando disturbo al riposo delle persone residenti nel centro storico.

Inoltre, nell’ambito del servizio, sono state perlustrate a cura del personale della Squadra Mobile le stradine adiacenti il centro storico con l’ausilio del Nucleo Cinofili Antidroga della Polizia di Stato proveniente da Bari al fine di prevenire reati connessi al consumo e allo smercio di sostanze stupefacenti.

Nell’arco dell’intera operazione sono state identificate circa 100 persone e controllati 45 veicoli. Un’autovettura di grossa cilindrata è stata sottoposta a fermo amministrativo mentre, veniva sanzionato ai sensi del CDS il conducente di un’altra autovettura che guidava pericolosamente non rispettando i limiti di velocità.