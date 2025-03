Museo dell’Aquila Reale: spazio di ricerca e cultura contemporanea

Due gli appuntamenti in programma sabato 22 marzo al MAXXI L’Aquila. Alle 17, Valeria Pica, presidente dell’Associazione Harp, modera il terzo appuntamento di Glocal Arts per il 2025, il programma di approfondimenti dedicati al panorama artistico abruzzese e alle sue trasformazioni, alla scoperta di esperienze e linguaggi sempre più plurali, curato da MAXXI L’Aquila in collaborazione con Associazione Harp.

L’Incontro di questa settimana racconta l’esperienza del Museo dell’Aquila Reale (MusAQ), uno spazio culturale interdisciplinare, nella valle dell’Aniene al confine fra Lazio e Abruzzo, che nasce dalla riqualificazione dell’ex Museo Naturalistico dell’Aquila Reale, chiuso per quasi vent’anni e riaperto nel 2020 grazie all’Associazione Collettivo L’Aquila Reale E.T.S. Centro culturale ibrido, il MusAQ unisce arte contemporanea, ricerca ambientale, educazione comunitaria e progettazione partecipata: attraverso residenze artistiche e scientifiche, mostre temporanee, laboratori comunitari e attività di citizen science, vengono create connessioni tra pratiche artistiche, conoscenze locali e riflessioni ecologiche. A condividere l’esperienza di questa realtà sono i fondatori e alcuni artisti e ricercatori che ne animano le attività: il Direttore Artistico Francisco Navarrete, artista e ricercatore in Visual Arts, Andrés Gallardo Project Manager del Museo, Designer ed esperto in Research for Design and Innovation, Giordano Ocelli Coordinatore e Dottore di Ricerca in Storia dell’Architettura, e Daniela Pizarro Community Builder, artista Tessile, Ricercatrice e esperta in Culture and Gender. L’appuntamento è con ingresso libero fino a esaurimento posti,

Alle 19 torna invece Suggestioni, la rassegna cinematografica realizzata dal MAXXI L’Aquilain collaborazione con L’Aquila Film Festival con il sostegno del Comune dell’Aquila. Curato da Federico Vittorini, direttore artistico di l’Aquila Film Festival, con il contributo di Piercesare Stagni, storico del Cinema e Presidente della Abruzzo Film Commission, il cartellone riunisce opere cinematografiche ispirate alle tematiche e ai contenuti della mostra TERRENO Tracce del disponibile quotidiano a cura di Lisa Andreani, ospitata nelle sale del museo.

Per questo settimo appuntamento è in programma la proiezione di Welcome Venice, pellicola del 2021 di Andrea Segre che, usando la chiave del conflitto fra due fratelli, porta sullo schermo la trasformazione della città di Venezia e lo smarrimento dei pochi abitanti rimasti. Immortala i tratti più autentici e resistenti della cultura lagunare, per difenderne la bellezza più intima da un turismo invasivo e irrispettoso. Nel cast Paolo Pierobon, Andrea Pennacchi, Roberto Citran e Ottavia Piccolo. Ingresso libero su prenotazione online sul sito maxxilaquila.art.

Fino a Lunedì 24 marzo è inoltre possibile iscriversi tramite il sito del museo al workshop gratuito di scrittura creativa Una storia orientata agli oggetti con Claudia Durastanti che si terrà in museo venerdì 28 marzo dalle 11 alle 18.

È inoltre possibile contribuire al progetto Towards Tomorrow di Kaarina Kaikkonen, portando in museo abiti per l’infanzia usati nelle taglie da 0 a 5 anni. L’artista finlandese di fama internazionale utilizzerà i vestiti raccolti in un’installazione site-specific che simboleggia la connessione tra il passato e il futuro, unendo il nostro vissuto personale a una visione collettiva, un progetto artistico collettivo che unisce memoria, speranza e comunità. A maggio l’opera sarà presentata in anteprima, anticipando l’apertura della mostra del MAXXI L’Aquila dal titolo True Colors. Tessuti, movimento, colori e identità. Successivamente i capi verranno donati, riutilizzati e ridistribuiti.

