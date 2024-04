Musica, Gigi D’Alessio in concerto a Campobasso. Aperta la prevendita dei biglietti

Farà tappa anche in Molise “Outdoor 2024”, il nuovo atteso tour estivo di Gigi D’Alessio. Il cantautore sarà in concerto domenica 28 luglio a Campobasso nell’area eventi di Selva Piana. L’evento è promosso in regione da Ps Live Group. La prevendita dei biglietti sarà aperta oggi pomeriggio alle 16 su Ticketone e Ciaotickets.

Dopo gli 8 eventi speciali di “Gigi – Uno come te – L’emozione continua” in programma a giugno in Piazza del Plebiscito a Napoli, l’estate dell’artista prosegue con un fitto calendario live che toccherà le più belle località d’Italia, da nord a sud.

D’Alessio riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco è accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).