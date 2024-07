Natura e Memorie, a Capracotta il corso formativo gratuito “Strategie inclusive”

Per la seconda edizione del progetto “Natura e Memorie. Passeggiate escursionistiche per persone con Alzheimer” – svolto dall’associazione Assembramenti Culturali – è in programma il primo corso di formazione, gratuito, rivolto a: guide ambientali escursionistiche, educatori museali, operatori socio-sanitari e caregiver interessati a sviluppare progetti e opportunità di incontro con le persone con Alzheimer o demenza e con chi se ne prende cura attraverso il patrimonio culturale e ambientale.

Gli incontri si terranno a Capracotta presso il Giardino della Flora Appenninica e saranno condotti da Luca Carli Ballola e Cristina Bucci di Musei Toscani per l’Alzheimer. Il corso si articola in dieci ore di formazione e gli incontri si svolgono in presenza prevedendo lezioni frontali, momenti di discussione e scambio, esercitazioni pratiche. Le guide tesserate AIGAE potranno richiedere i crediti formativi.

Questo il programma:

Martedì 23 luglio

Ore: 14:00 – 18:00

Introduzione al corso e presentazione dei partecipanti.

I programmi museali per le persone con demenza: il panorama internazionale e l’approccio toscano.

Il punto di vista dei familiari.

Breve pausa.

L’Alzheimer come una condizione.

Le parole contano: workshop interattivo sul linguaggio da usare.

Mercoledì 24 luglio

Ore 9:00 – 13:00

Workshop: Modalità di facilitazione: ascolto e validazione, domande.

Workshop: Inventare storie e poesie con le persone con demenza.

Pausa pranzo.

Ore 14:00 – 16:00

Modalità di facilitazione: scambio di esperienze, slowing down.

Conclusioni.

Se interessati a partecipare iscriversi al seguente modulo, cliccando sul link: https://forms.gle/Xu9xSYFVrEbaoDJT8. Per informazioni contattare il numero 333 422 6979 o scrivere a: assembramenti.culturali@gmail.com

Il corso di formazione è organizzato dall’Associazione Assembramenti Culturali tenuto da Musei Toscani per l’Alzheimer, patrocinato dall’AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche e dall’AIEM – Associazione Italiana Educatori Museali e si terrà presso il Giardino della Flora Appenninica di Capracotta.