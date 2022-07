Natura, musica e la vertenza delle aree interne: “Rocciamorgia” fa tappa ad Agnone

Dopo la prima giornata, che si è svolta ieri a Castiglione Messer Marino, “Rocciamorgia – Il Molise di Mezzo tra arti e cultura” prosegue oggi ad Agnone. Si comincia questa mattina alle 10 con una passeggiata presso le antiche Fonderie del Rame (località torrente Verrino) seguita da evento enogastronomico con produttori locali.

Alle 17, in piazza Plebiscito, si terrà un incontro sul tema: “Il margine che si fa centro. Le terre pubbliche, occasione di sviluppo e occupazione”. «Il discorso sul recupero delle terre pubbliche cominciato a Castiglione Messer Marino – informano i promotori della manifestazione – continuerà ad Agnone dove sarà affrontata la tematica delle terre pubbliche che possono diventare occasione di sviluppo e occupazione. Un incontro che vedrà anche la partecipazione, tra gli altri, dell’ex ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, in collegamento da remoto».

All’evento, coordinato da Rossano Pazzagli, interverranno, il sindaco di Agnone Daniele Saia, Giacomo Lepri, Fridanna Maricchiolo, Filippo Tantillo, Carlo Cellamare, Francesco Monaco, Carmine Nardone, Davide Marino.

Al dibattito farà seguito la performance “Nostra Signora dei Palloncini” di Claudia Fabris. Alle 19.15, presso la Fonderia Marinelli lo spettacolo “L’Orazio di Müller” con Lara Chiellino. A chiudere la giornata, ancora in piazza Plebiscito, alle 21.30 si terrà i concerti “Cuttuni e lamé” Eleonora Bordonaro e Puccio Castrogiovanni “A fil’ ‘e voce” con Canio Loguercio e il suo gruppo. La manifestazione proseguirà domani mattina a Trivento e nel pomeriggio a Sant’Angelo Limosano.