Nell’antica bottega dei D’Aloise, Patriciello incantato dal rame di Agnone

Aldo Patriciello nella storica bottega artigianale dei D’Aloise. A conclusione dell’incontro avuto con la ministra Mara Carfagna, l’europarlamentare di Forza Italia è stato immortalato a fare compere in una delle più originali attività commerciali di corso Vittorio Emanuele, quella appunto de “Ru Cavalier”, famiglia di artigiani che da anni realizza bilance e si tramanda l’ingegno della lavorazione del rame.

“Toccare con mano la tradizione artigiana di un popolo contraddistintosi per la fabbricazione di oggetti in rame un tempo esportati in tutto il Mezzogiorno d’Italia, interloquire con uno dei discendenti di questa antica arte che crede in ciò che fa, è stato semplicemente fantastico e ha arricchito la giornata trascorsa con la ministra Carfagna. E’ questo il Molise che ci piace”, il commento del politico venfarano che si è complimentato con i titolari del punto vendita.