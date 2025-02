Neve in Alto Molise, ma l’alta pressione è già in rimonta

SITUAZIONE: un minimo depressionario, posizionato sul Tirreno centrale, determina condizioni di elevata instabilità sul Paese, con precipitazioni al Sud e su parte del Centro. Domani il minimo si sposterà verso il Mediterraneo centrale, con residue precipitazioni sul Sud, mentre si avrà la rimonta dell’alta pressione al Centro-Nord. Lunedì un flusso nord-occidentale porterà solo copertura nuvolosa sul Territorio, senza precipitazioni di rilievo associate. La ventilazione, in rotazione intorno al minimo sul Tirreno, sarà sostenuta oggi, in attenuazione domani, quando diverrà settentrionale. Le temperature, in deciso calo al Centro-Sud oggi, risaliranno temporaneamente domani.

Sabato 15 febbraio 2025

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 1000 m sull’Appennino, con apporti al suolo moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in marcata diminuzione.

Venti: localmente forti con rinforzi di burrasca in attenuazione.

Mari: molto mossi

Domenica 16 febbraio 2025

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione, massime in locale sensibile aumento

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.