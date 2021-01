Nevica su tutto l’alto Molise, la Polstrada: “Strade percorribili ma con prudenza”

Nevica in queste ore su tutti i centri dell’alto Molise. La situazione più difficile si registra sull’altopiano di Staffoli (Agnone) dove il maltempo ha abbattuto alcuni grossi rami di albero finiti sulla carreggiata. Allertati i Vigili del fuoco del distaccamento altomolisano e gli uomini della Provincia di Isernia mentre la strada è tornata percorribile in entrambi i sensi di marcia grazie al tempestivo intervento di un boscaiolo del posto che con un’ascia ha liberato l’arteria. Al momento la situazione resta sotto controllo. Intanto la Polstrada di Agnone invita gli automobilisti a mettersi in viaggio solo in caso di necessità e muniti di penumatici da neve o catene. A Capracotta la coltre bianca ha superato i quaranta centimetri.

