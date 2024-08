No alla violenza sulle donne, il belvedere la ‘Ripa’ si colora con l’iniziativa ‘Viva Vittoria Isernia 2024′

Il belvedere la ‘Ripa’ di Agnone si colora con il progetto ‘Viva Vittoria Isernia 2004’. Domenica 25 agosto è infatti prevista, dalle ore 16,30, l’esposizione dei quadrati (circa 900, ndr) realizzati dalle uncinettine del posto. Si tratta di un lavoro certosino e meticoloso che andrà ad “alimentare” la grande coperta di quadrati attesa in piazza Andrea d’Isernia i prossimi 23 e 24 novembre nel capoluogo pentro.

L’intero ricavato della vendita dei quadrati, che ha visto il coinvolgimento di decine di Comuni sparsi tra Abruzzo e Molise e centinaia di donne, uomini e bambini, sarà devoluto al Centro Antiviolenza APS Liberaluna ETS di Campobasso per sostenere, in particolare, progetti volti ad aiutare le donne vittime di violenza che prevedono percorsi formativi, borse di lavoro, alloggi di prima accoglienza e bisogni di prima necessità con l’acquisto di buoni spesa e cancelleria per i minori.

Domenica ad Agnone atteso quindi l’intervento del promotore dell’iniziativa Pasqualino De Mattia, presidente dell’associazione Metoo, soggetto organizzatore del Progetto ‘Viva Vittoria Isernia 2024’. Con lui anche il sindaco, Daniele Saia a cui saranno affidati i saluti. Ma non è tutto, perché sul belvedere la Ripa, dove è possibile scorgere un panorama mozzafiato, previste altre proposte tra cui ‘Uncinettando’, laboratorio per bambini; Amore e Donne in versi; Donna Iris in villa. Prevista anche una diretta facebook sulla pagina ‘Non ti amo da morire’.