Novantenne bloccata sul pavimento, salvata dagli agenti della Volante

Nei giorni scorsi la Volante del Commissariato di Sulmona è intervenuta al domicilio di una novantenne perché una conoscente di quest’ultima riferiva che la sua amica non rispondeva più al citofono e al telefono.

I poliziotti, considerata anche l’età della signora, sono entrati in casa senza indugio ed hanno trovata la signora riversa sul pavimento disidratata e in forte stato confusionale. Gli operatori di polizia hanno da subito provveduto a somministrargli acqua intrattenendo altresì, al fine di tenerla vigile, colloqui con la stessa ai quali ha narrato la sua avventurosa vita tra gli Stati Uniti e la Valle Peligna fino all’arrivo degli specialisti del 118.

Il successivo intervento del locale 118 ha acclarato un quadro clinico sostanzialmente non preoccupante e disposto il ricovero presso l’Ospedale di Sulmona per gli accertamenti del caso.

Oggi gli operatori di polizia sono passati nuovamente in Ospedale per accertarsi personalmente delle condizioni di salute dell’anzian, trovando la signora vigile e impaziente di lasciare la stanza del nosocomio per tornare alla sua vita quotidiana, lasciandole un dolce pensiero sulmonese con l’augurio di una pronta guarigione.

