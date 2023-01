Nozze di platino per Carmela Giaccio e Antonio Marcovecchio di Agnone, auguri

Una lunga storia d’amore capace di superare i problemi della quotidianità, fatta di comprensione, rispetto, fedeltà e cura per la famiglia. Domenica scorsa, attorniati dall’affetto di figli, nipoti e nuore, Carmela Giaccio e Antonio Marcovecchio di Agnone hanno festeggiato le nozze di platino, ovvero 65 anni inseparabilmente insieme. Un vero esempio per le giovani coppie di come la vita coniugale deve essere affrontata con affetto e l’immancabile sorriso anche davanti ad ostacoli che possono apparire insormontabili. Ad Antonio e Carmela gli auguri più sentiti da parte di familiari, amici e dalla redazione de l’Eco online.

Correlati