Nozze d’Oro per Emanuela Bonanese e Nicola Sgrignoli che il 10 dicembre 1970 si scambiarono il fatidico sì nella chiesa di Maiella ad Agnone. E chi non ricorda Nicola che per decenni ha gestito il ‘Chioschetto’, bar e punto di ristoro di fronte la fonderia Marinelli, ora affidato al genero. A fare gli auguri alla coppia per quella che resta una ricorrenza molto significativa, la figlia Stefania, il genero Massimiliano, la nipotina Carlotta, amici e parenti tutti ai quali si unisce l’abbraccio da parte della redazione de l’Eco online.

