Cinquant’anni insieme. Nozze d’oro per Irma e Raffaele Delli Quadri di Agnone che a Oyonnax, in Francia, tagliano l’invidiabile traguardo di una vita vissuta fianco a fianco. Era il 25 gennaio del 1971, quando la coppia intrecciò le sue radici che nell’arco del tempo sono divenute una pianta sana e robusta. In questo giorno meraviglioso A Irma e Raffaele gli auguri più sentiti giungono da Giulia, Mario, Patricia e Ildebrando, dai nipoti Chiara, Lea, Matilde, Annalisa e Raffaele Ovidio, ai quali si uniscono quelli della redazione de l’Eco online.

