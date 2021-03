Nucleo operativo e radiomobile di Vasto, al comando il tenente Renzi

Si è insediato il nuovo comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia Carabinieri di Vasto (CH). Si tratta del tenente Vincenzo Renzi, originario della provincia di Benevento classe ’65, proveniente dal

Nucleo Informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Latina.

Il neo comandante ha recentemente vinto il concorso per transitare nel ruolo Ufficiali, riservato ai Luogotenenti, frequentando il corso formativo presso la scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Renzi si è arruolato giovanissimo e ha mosso i primi passi in Sicilia, dove, in provincia di Catania, ha ricoperto incarichi prevalentemente operativi, occupandosi di importanti attività investigative, per essere trasferito poi presso il Comando Provinciale di Latina ove è stato impiegato prima presso il Nucleo Investigativo e successivamente presso il Nucleo Informativo, ottenendo negli anni diverse attestazioni di merito.

Nel suo curriculum una missione in area balcanica sotto egida NATO.

L’ufficiale è sposato e ha due figli.