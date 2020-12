Nuovo percorso di studi, in bocca al lupo da l’Eco ad Anna Marinelli

La redazione dell’Eco dell’Alto Molise – Vastese formula un grande in bocca al lupo alla dottoressa Anna Marinelli per l’inizio della sua formazione come specializzanda in Medicina Interna presso l’Università di Trieste.

Un affettuoso augurio al collega Italo, alla mamma Franca, ai fratelli Guido e Rita ed alla nonna Maria Antonietta. Il nonno Ercolino, pediatra e appassionato cultore della Clinica Medica la sosterrà da lassù nel suo impegnativo percorso.

Correlati