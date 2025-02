Omosessualità inaccettabile agli occhi della piccola comunità, lo spettacolo “Ion” a teatro

La stagione del Teatro Italo Argentino di Agnone prosegue domenica 16 febbraio alle 18 con lo spettacolo Ion, scritto e diretto da Dino Lopardo da un’idea di Andrea Tosi, con Iole Franco, Alfredo Tortorelli e Lorenzo Garufo. Lo spettacolo è prodotto da Gommalacca Teatro in collaborazione con Collettivo Itaca e con il sostegno di Città delle 100 Scale Festival di Potenza e Nostos Teatro.

Protagonisti della pièce, ambientata in un claustrofobico paesino della provincia lucana, non troppo diverso da un qualsiasi centro dell’Alto Molise, i fratelli Giovanni e Paolo, cresciuti nell’atmosfera asfissiante di una famiglia incapace di comunicare, con un padre padrone e anaffettivo e una madre silenziosa e impotente. Causa del malessere è la malcelata omosessualità di Giovanni, inaccettabile agli occhi della piccola comunità, considerata motivo di vergogna per il buon nome della famiglia. Ormai adulti e orfani, i due fratelli fanno ora i conti con il presente e con il passato, tra evocazioni, ricordi, flashback e immagini che sanno, in un modo o nell’altro, di affetto negato.

Nonostante la densità del tema, la messinscena procede secondo un ritmo serrato e acceso, dal sapore autenticamente contemporaneo. La parlata lucana nei dialoghi, la naturalezza della recitazione, l’uso espressivo della luce e della scenografia, la drammaturgia ricca di flashback ed evocazioni rendono Ion un prodotto sospeso tra teatro e cinema, con un’intensa efficacia narrativa, capace di parlare e di arrivare a tutti i tipi di pubblico: ingredienti vincenti, che sono valsi allo spettacolo il Premio miglior progetto sessione teatrale all’edizione 2019 del Festival InDivenire e la finale al prestigioso Premio Carlo Annoni del 2021. Prosegue intanto all’Italo Argentino anche la programmazione cinematografica. Nei giorni sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 febbraio sarà proiettato il film Conclave, grande successo di pubblico e critica al punto da ottenere otto candidature ai Premi Oscar, tra cui quella a miglior attrice non protagonista per l’italo-americana Isabella Rossellini.

Le proiezioni si terranno nei seguenti orari: sabato 18:00 e 22:00; domenica 18:00 e 21:30; lunedì 21:30. I biglietti per Ion sono in prevendita presso l’Ufficio Informazioni della Pro Loco di Agnone in Corso Vittorio Emanuele 78, online sulla piattaforma CiaoTickets e nei punti vendita autorizzati CiaoTickets (con aggiunta dei diritti di prevendita). Il giorno dello spettacolo sarà aperto il botteghino del Teatro a partire dalle ore 17:00. Il costo dei biglietti è fissato a € 15 in platea e a € 10 in galleria per la tariffa intera, € 10 in platea ed € 7 in galleria per la tariffa ridotta under25.

Per informazioni, si invita a scrivere alla mail teatroitaloargentinoagnone@gmail.com, a contattare su Whatsapp il numero +39 3319638192 o a seguire i canali social del Teatro.