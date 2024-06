One Health, l’Ordine dei veterinari di Chieti premia l’impegno di Giuseppe Torzi

Un riconoscimento dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Chieti per aver contribuito a collocare la Medicina Veterinaria nell’ambito di One Health, il modello sanitario fondato sul riconoscimento che la salute umana, la salute animale e la salute dell’ecosistema siano legate indissolubilmente. A riceverlo è stato Giuseppe Torzi, Direttore del Dipartimento Prevenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti a margine di un interessante convegno dal titolo “Ambiente, Sostenibilità e Salute“, che si è tenuto ad Atessa.

«Abbiamo istituito questo premio – spiega Enzo Di Pretoro, Presidente dell’Ordine – per rendere giusto merito ai colleghi iscritti che si sono particolarmente distinti da un punto di vista professionale, etico e di rispetto dei principi deontologici, innalzando l’immagine della professione ai livelli che le compete. Giuseppe Torzi è un esempio, per il suo impegno costante e per aver dimostrato competenza, professionalità e passione. Nell’occasione ricordiamo anche i veterinari scomparsi, ai quali rivolgiamo il nostro pensiero affettuoso, come abbiamo fatto questa volta con il compianto Francesco Caraceni, veterinario dirigente Asl».

A Torzi è stato consegnato un prezioso manufatto artigianale, realizzato in unica copia, che raffigura l’albero della vita, con le attività della salute circolare, terra, cielo e acqua, ed il caduceo dell’Ordine. Recentemente il veterinario originario di Torrebruna, nell’Alto Vastese, era stato nominato Cavaliere della Repubblica.