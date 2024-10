Operazione di largo raggio: rinvenute dosi di cocaina grazie all’unità cinofila di Chieti

È scattato questa mattina, prima dell’alba, un servizio straordinario di controllo del territorio con il potenziamento dei pattugliamenti da parte dei militari dell’Arma all’interno della cinta muraria della città de L’Aquila.

Il dispiegamento del servizio riflette le decisioni assunte durante le riunioni del comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica presiedute dal prefetto. Attenzioni particolari sono rivolte ai luoghi di maggiore aggregazione, specie giovanile, come le piazze di Santa Maria Paganica e Regina Margherita, il Parco del Castello e il terminal bus di Collemaggio.

Con oltre dieci equipaggi messi in campo, cui si aggiunge una unità cinofila provenienti da Chieti, sono più di trenta i militari coordinati dal comandante della compagnia carabinieri dell’Aquila, che stanno vigilando sulla città al fine di tutelare la sicurezza di tutti i frequentatori delle zone della “movida”, dei residenti e dei titolari delle numerose attività commerciali.

Allo stato, i controlli hanno permesso di identificate oltre 130 persone e sottoporre a verifica più di 100 veicoli. Sono venti le violazioni al codice della strada riscontrate, che hanno visto comminare sanzioni amministrative per un importo superiore ai duemila euro.

Controllate anche numerose persone sottoposte alle misure preventive della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, o altre misure restrittive della libertà personale, che prevedono l’obbligo di permanenza in casa nelle ore serali e notturne.

Nel corso dei controlli, inoltre, sono state effettuate numerose perquisizioni e sequestrati una decina di grammi di singole dosi di cocaina, ritrovati abbandonati sulla pubblica via. Sul fatto sono in corso gli accertamenti tesi a risalire all’esatta provenienza e destinazione del quantitativo di droga in sequestro.