Ottavi “Coppa Molise” under 17, un pareggio che vale oro contro i primi in classifica

Buona prova, ieri, presso stadio “Civitelle” di Agnone, negli ottavi di finale della “Coppa Molise” under 17, per gli allievi allenati da mister Di Rosa. Finisce zero a zero tra l’Olympia Agnonese-Robur e la Polisportiva Kalena.

«Partita molto bella e avvincente, – commentano dalla scuola calcio – giocata molto bene dai ragazzi di mister Di Rosa. Per via dell’assenza del tecnico in panchina è stato presente il duo Dell’Oglio-Fusaro. Meritavano ampiamente la vittoria per le numerose occasioni da gol avute, purtroppo non realizzate sia per bravura del loro portiere che per una certa imprecisione dei nostri. Da sottolineare che gli avversari sono primi in classifica nel girone B categoria Allievi. Quindi un risultato molto positivo».