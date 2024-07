Pace, guerra e relazioni internazionali: parte la summer school universitaria ad Agnone

Torna ad Agnone la “Summer School” di Scienze Politiche dell’Università degli Studi del Molise. Si aprirà il prossimo 15 luglio, nella splendida cornice di Palazzo San Francesco, la Summer School di Scienze Politiche giunta alla XII edizione, diretta dal professor Matteo Luigi Napolitano.

L’edizione 2024 della Summer School affronterà il tema “Pace, guerra e relazioni internazionali. Le strade della diplomazia, del diritto e delle scienze umane“, e avrà un ricco parterre di studiosi provenienti dall’ateneo molisano e da altre prestigiose università italiane e straniere come Harvard, Dehli, Cartagena, Cracovia e Roma “La Sapienza”. Accolti dal sindaco di Agnone, Daniele Saia e dalle autorità cittadine, il magnifico rettore Luca Brunese e i direttori dei dipartimenti Giuridico ed Economico, Ruggiero Dipace e Claudio Lupi, inaugureranno l’edizione 2024 della Summer School con i saluti istituzionali.

Ad aprire i lavori sarà monsignor Leo Boccardi, già rappresentante della Santa Sede presso l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica, e poi nunzio apostolico in Iran e in Giappone. Chiuderà la Summer School il 18 luglio a Isernia l’ambasciatore italiano a Dehli, Vincenzo De Luca. La Summer School vedrà la partecipazione di studiosi di fama internazionale che si uniranno ai colleghi molisani: Enrica Garzilli (Università di Harvard-Delhi) tratterà dell’arte della guerra e della pace in Cina, India e Giappone. Jerzy Zdanowski (Accademia delle Scienze di Polonia-Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego) affronterà il tema Medio Oriente 2024. Lorenzo Cerimele (Università di Cartagena) parlerà della Diplomazia dal trionfo al degrado (1815-1919). A margine dei lavori della Summer School, il 17 luglio alle ore 18, si terrà sempre a Palazzo San Francesco un recital per la pace, suddiviso in quadri.

Fortemente voluto dall’amministrazione cittadina agnonese, il recital si aprirà con un concerto di musiche tradizionali persiane per cetra proposte dall’artista Fuad Ahmadvand, cui seguiranno interventi musicali eseguiti dalla pianista Caterina Kzianeva, dal Sax Custom Quartet del Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso e da una formazione creata dagli stessi docenti, dottorandi e studenti UniMol, che eseguiranno un breve repertorio contemporaneo. Le musiche e le canzoni proposte saranno intervallate da letture ispirate alla pace, proposte dalla studentessa di Scienze Politiche Greta Garzia. «L’edizione 2024 della Summer School rappresenterà dunque per i giovani frequentanti, ma anche per tutta la città di Agnone, un momento di alto confronto culturale con un genuino reciproco scambio di idee e di esperienze» commentano dall’amministrazione comunale.