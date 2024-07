Medicina e Chirurgia: Francesca Mucilli dottoressa da 110 e lode, congratulazioni

Congratulazioni alla neo dottoressa Francesca Mucilli di Castiglione Messer Marino che il 12 luglio ha conseguito la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi de L’Aquila, con la votazione di 110 e lode, concludendo brillantemente il suo percorso accademico con una tesi sperimentale in inglese sui disturbi epilettici dell’età infantile e neonatale dal titolo: “The genetic basis of electro-clinical syndromes: a multicenter pilot study”, dedicata «a tutte le persone amate che permettono ad un sogno di diventare realtà…».

Relatore il professor Vincenzo Salpietro Damiano, primario del reparto di Clinica pediatrica dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Felicitazioni ed auguri dai genitori, il fratello e parenti tutti. Si associa volentieri alle congratulazioni anche la redazione dell’Eco.