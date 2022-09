Paola Cerimele vive, il ricordo di ‘Poietika Art Festival’ commuove l’ex Gil di Campobasso

E’ stato aperto nel ricordo di Paola Cerimele, l’attrice agnonese scomparsa tragicamente il 25 agosto, la VII edizione di Poietika Art Festival dal titolo ‘La Parola è Donna’. L’evento di apertura si è svolto nella giornata di ieri – 28 settembre – nella sala del palazzo ex Gil a Campobasso a cura della Fondazione Molise Cultura. In sala presenti alcuni familiari dell’attrice, tra cui il fratello Domenico, visibilmente commosso. Grande emozione quando sullo schermo dell’ex Gil è apparsa Paola in tutta la sua bellezza e bravura mentre recita il cantico degli ‘Spiriti amanti’ della Divina Commedia in occasione delle celebrazioni per il 700esimo anniversario dalla morte di Dante.

A Paola, Antonella Presutti, presidente della Fondazione Molise Cultura, ha inteso dedicare una poesia di Fernando Pessoa: “La morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto. Se ascolto, sento i tuoi passi esistere come io esisto. La terra è fatta di cielo. Non ha nido la menzogna. Mai nessuno s’è smarrito. Tutto è verità e passaggio”.

Joumana Haddad con il curatore artistico della manifestazione, Valentino Campo

La serata, dedicata al tema della figura femminile in tutte le sue sfaccettature, ha visto tra gli altri la presenza della giornalista attivista per i diritti umani, Joumana Haddad, autrice della silloge poetica “Il ritorno di Lilith”. Di origini libanesi, Joumana Haddad è stata selezionata tra le 100 donne arabe più influenti al mondo per quattro anni consecutivi da «Arabian Business Magazine», per il suo attivismo culturale e sociale (ha pubblicato diverse opere di poesia e prosa tradotte in molte lingue). Ha lavorato nel giornale «An Nahar» dal 1997 e ne ha diretto le pagine culturali dal 2005 fino al 2017. Dal 2013 al 2016 è stata docente di scrittura creativa e poesia araba moderna presso la Lebanese American University.

Poietika Art Festival andrà avanti fino al 2 ottobre e ospiterà attiviste, artiste, economiste, autrici, il Premio Nobel per la Pace 2011, laboratori e confronti.