Partecipazione attiva dei residenti nelle scelte politiche, Castel del Giudice lancia il “Patto di Comunità”

Vivacità culturale, coinvolgimento della comunità e partecipazione attiva si confermano azioni chiave della programmazione messa in campo dal Comune di Castel del Giudice per «co-progettare insieme alla cittadinanza programmi di sviluppo nei settori del welfare, della sostenibilità e del turismo», nell’ambito del progetto di sviluppo dell’area interna molisana “Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione dell’Appennino” con il quale il Comune ha vinto il Bando Borghi – Linea A del PNRR.

I prossimi 22 e 23 novembre, in occasione del terzo appuntamento di #ComunitAnima e delle Giornate di Psicologia di Comunità, organizzate dall’associazione Il Molise di Mezzo con Fridanna Maricchiolo, docente di psicologia sociale all’Università Roma Tre, sarà presentato un ulteriore strumento: il patto di comunità.

«Il Patto di Comunità è un progetto laboratoriale e di animazione territoriale, costruito insieme a Next Economia, per rafforzare il senso di comunità coinvolgendo in maniera attiva l’intera cittadinanza alla vita sociale, politica, economica di Castel del Giudice. – spiegano dal piccolo centro montano del Molise che sta frenando e invertendo lo spopolamento a colpi di idee e buone pratiche – Tramite la condivisione di idee provenienti dall’intero tessuto sociale del paese sarà infatti possibile programmare e progettare insieme interventi a favore della sostenibilità del territorio orientando le scelte politiche, la ricerca e l’innovazione verso le necessità sociali di buon governo». Due giornate, il 22 e il 23 novembre prossimi, dedicate alla “Psicologia di Comunità”, rivolte sia ad adulti che adolescenti, spiegano gli organizzatori, «per proporre idee ed orientare in maniera concreta le scelte sociali e territoriali della nostra comunità». Si parte dunque venerdì, alle ore 15 presso la sala meeting dell’albergo diffuso “Borgotufi”, con un primo incontro pensato per gli adolescenti sul tema del linguaggio.

A seguire l’incontro allargato con la comunità. L’indomani sarà la volta di incontrare tutti i lavoratori di Castel del Giudice che si confronteranno sul tema “Cosa vorrei nella mia comunità e cosa posso fare”. Nel corso di questa seconda giornata verrà inoltre siglato il “Patto di Comunità” insieme a Next Nuova Economia per Tutti, «uno strumento fondamentale per la partecipazione attiva alla vita sociale, politica, economica dei cittadini di Castel del Giudice». Next Nuova Economia è una rete di organizzazioni nazionali che da oltre dieci anni contribuisce a elaborare, promuovere e realizzare un nuovo modello di economia, sostenibile, civile e partecipato appunto. L’aspetto della partecipazione è sempre presente, in ogni iniziativa o progetto, a Castel del Giudice. NeXt Economia accompagna aziende, Comuni, comunità nella crescita in sostenibilità integrale con il sistema di valutazione NeXt Index , co-progetta iniziative di sviluppo locale sostenibile, realizza percorsi formativi sull’economia civile e sperimenta strumenti per il cambiamento dell’economia come il voto col portafoglio. Tutte dinamiche e idee che saranno approfondite nel corso della due giorni di studio a Castel del Giudice.