Passaggio all’arancione, Sclocco: «Ridicoli. Non ci meritiamo queste buffonate»

«Ridicoli. Prima l’Abruzzo è l’unica Regione rossa d’Italia, così, in autonomia, a prescindere. Poi Marsilio, sempre da solo, decide di far diventare la Regione ARANCIONE. Perché abbiamo un Presidente Rainbow? O forse per tentare di scaricare la colpa sul Governo dopo gli insulti che tutti gli abruzzesi vi hanno urlato contro? Perché il Governo vi dirà di rispettare le regole che sono state rispettate da tutte le Regioni. Non è possibile passare da un colore all’altro così, perché non avete capito niente. Siamo in una situazione seria e grave. Non ci meritiamo queste buffonate e non lo meritano i morti che abbiamo perso. Tornate da dove siete venuti. Basta».

Così Marinella Sclocco, esponente del Pd Abruzzo, a commento della ordinanza appena firmata dal governatore Marsilio con la quale si avvia il passaggio della regione allo stadio arancione senza l’ok del Governo centrale.