Pastore abruzzese impigliato tra i rovi: salvato dai Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco di Campobasso sono stati impegnati in una operazione di salvataggio di un cucciolo di pastore abruzzese rimasto intrappolato tra un cespugliato spinoso ed una rete di recinzione. Il suo guaito è stato avvertito da alcuni abitanti del luogo, in una strada nella periferia di Termoli, che hanno dato l’allarme. Personale del locale distaccamento è intervenuto restituendo la libertà al cucciolo. Una volta rifocillato e visitato da un veterinario interpellato da personale della Polizia municipale presente in loco, l’animale veniva affidato ad un rappresentante del centro di recupero animali di Isernia.

