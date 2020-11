Paura sulla Trignina: auto in fiamme e avvolta dal fumo, salva una donna di Agnone

Brutta disavventura per un’automobilista 29enne di Agnone che questa mattina, mentre guidava la sua autovettura, in prossimità del bivio per Pesche d’Isernia, si è accorta di un guasto con conseguente fuoriuscita di fumo che ha inondato l’abitacolo.

La donna è riuscita a fermarsi e chiamare i Vigili del Fuoco. Il pronto intervento degli uomini del comando provinciale Isernia ha consentito di limitare i danni al veicolo. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Stradale e successivamente il personale dell’Anas che si sono occupati dei rilievi. Le persone a bordo del mezzo non hanno riportato danni.