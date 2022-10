Pecora incastrata in una conduttura idrica, salvata dai Vigili del fuoco

Singolare intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano per il salvataggio di una pecora che si è incastrata all’interno di una tubazione in calcestruzzo. La condotta funge da “troppo pieno” di collegamento ad un piccolo invaso idrico, fortunatamente privo di acqua in questo periodo. L’incidente è avvenuto in una contrada nel Comune di Rotello (CB). Per estrarre la pecora dalla conduttura idrica i Vigili del fuoco hanno dovuto realizzare uno scavo con l’ausilio di un mezzo meccanico fatto intervenire dal sindaco.

